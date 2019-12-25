В двух скверах Кронштадта заменят уличные светильники

Новые торшеры со светодиодными лампами появятся в сквере имени Попова и сквере Подводников.

В скверах Кронштадта завершается установка новых светильников. Как рассказали в пресс-службе комитета по энергетике, современные фонари сделают комфортнее для вечерних прогулок сквер имени Попова и сквер Подводников.

На обоих зеленых территориях старые светильники обветшали и потеряли яркость. 57 торшеров со светодиодными светильниками изменят освещение к лучшему. Также обновят подсветку у памятника морякам-подводникам Краснознаменного Балтийского флота в центре сквера.

Отмечается, что по всему Петербургу уделяют внимание крупным паркам, долгое время стоявшим в темноте – Сосновке, Пулковскому, парку Интернационалистов. Рядом с этими насаждениями живут порядка 40 тысяч петербуржцев. В прошлом году освещение получили 11 различных парков и скверов, в этом году к ним присоединятся еще девять.

Ранее мы писали, что более 600 новых уличных фонарей установили в парке Интернационалистов.

Фото: Piter.TV