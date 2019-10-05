Более 600 новых уличных фонарей установили в парке Интернационалистов

Наружное освещение устойчиво к перепадам напряжения, выдерживает неблагоприятные погодные условия.

В Петербурге в парке Интернационалистов установили уличные фонари, 262 опоры и 588 светодиодных светильников разместили на площади в 45 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обустройству.

Наружное освещение устойчиво к перепадам напряжения, выдерживает неблагоприятные погодные условия и архитектурно вписывается в пространство парка.

В конечном итоге в парке обустроят осветительный комплекс из 280 опор и 656 светодиодных светильников. До конца этого года освещение подключат к электрическим сетям.

В Петербурге заменили светодиодными три тысячи ртутных ламп.

Фото: gov.spb.ru