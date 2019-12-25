Эмиссара ячейки сирийских террористов в Петербурге отправили в колонию

Деятельность агента пресекли оперативники УФСБ.

В четверг, 9 июля, в Петербурге осудили эмиссара так называемой "спящей" ячейки сирийской террористической организации. Противоправную деятельность Б. Н. Каримова пресекли оперативники городского УФСБ, рассказали в пресс-службе структуры.

Известно, что Каримов был агентом подразделения "Джебхат ан-Нусры", запрещенной в России террористической организации. Деятельность ячейки координировали сирийские боевики. Второй западный окружной военный суд отправил Каримова на шесть лет в колонию строгого режима.

Ранее мы писали, что петербургского ученого осудили на шесть лет условно под грифом "Секретно"

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