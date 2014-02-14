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В Петербурге обсуждают молодежные инициативы в науке и бизнесе
27 апреля, 20:30
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В Петербурге обсуждают молодежные инициативы в науке и бизнесе

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На конференции "На одной волне с университетами" обсуждали поддержку молодежных инициатив в науке и бизнесе.

На конференции "На одной волне с университетами" обсуждали поддержку молодежных инициатив в науке и бизнесе. Она проходит в петербургском Политехническом университете Петра Великого. 

По словам Беглова, в Петербурге действует система поддержки научно-технического творчества молодежи. Проводятся 18 конкурсов для молодых исследователей, ежегодно вручаются премии молодым ученым за выдающиеся результаты в области науки и техники. Для учащихся создаются площадки для реализации студенческих инициатив. 

Ранее мы писали, что в Петербурге суд назначил заседание по иску студентки к Университету профсоюзов. По мнению студентки, приказы противоречат федеральному законодательству. Она просит суд признать их незаконными и отменить. 

Фото: Piter.tv

Теги: конференция, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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