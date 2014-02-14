В Петербурге обсуждают молодежные инициативы в науке и бизнесе

На конференции "На одной волне с университетами" обсуждали поддержку молодежных инициатив в науке и бизнесе.

На конференции "На одной волне с университетами" обсуждали поддержку молодежных инициатив в науке и бизнесе. Она проходит в петербургском Политехническом университете Петра Великого.

По словам Беглова, в Петербурге действует система поддержки научно-технического творчества молодежи. Проводятся 18 конкурсов для молодых исследователей, ежегодно вручаются премии молодым ученым за выдающиеся результаты в области науки и техники. Для учащихся создаются площадки для реализации студенческих инициатив.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд назначил заседание по иску студентки к Университету профсоюзов. По мнению студентки, приказы противоречат федеральному законодательству. Она просит суд признать их незаконными и отменить.

Фото: Piter.tv