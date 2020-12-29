В Петербурге осудят табачного контрабандиста, прятавшего сигареты в стройматериалах

Мужчина пытался отправить за границу сигарет на 28 млн рублей.

Следователи линейного отдела МВД России на водном транспорте закончили предварительное расследование дела о контрабанде табачных изделий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его фигурантом стал житель Смоленской области.

Известно, что злоумышленник заключил внешнеэкономический контракт между подконтрольными ему фирмами, согласно которому в одно из европейских государств поставлялись шумопоглощающие панели. В то же время мужчина купил в Смоленске более 760 тысяч пачек сигарет и отвез продукцию на арендованный склад, где злоумышленник прятал сигареты в разобранные панели и возвращал стройматериалам первоначальный вид. Мужчина оформил панели на таможне и доставил их в морской порт Петербурга для дальнейшей отправки за границу, но сотрудники таможенного поста обнаружили и изъяли табачные изделия. Незадекларированные сигареты стоили свыше 28 млн рублей.

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Фото: Piter.TV