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В Петербурге осудят расхитителя банкоматов
Сегодня, 9:25
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himif

В Петербурге осудят расхитителя банкоматов

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Мужчина украл порядка 20 тысяч рублей.

В Петербурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже с банковского счета. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство уже утвердила обвинительное заключение.

Следствие полагает, что в минувшем августе злоумышленник похитил из банкоматов коммерческого банка порядка 20 тысяч рублей. Мужчина неоднократно зачислял похищенные средства на лицевые счета сторонних банковских карт.

Уголовное дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Ранее мы писали, что неизвестный с ножом ограбил магазин кальянов во Фрунзенском районе.

Фото: pixabay

Теги: ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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