В Петербурге осудят похитителя денег из сломанного банкомата

Мужчина нашел ошибку в ПО банкомата и придумал способ забирать из него лишние деньги.

В Петербурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в 10 эпизодах кражи с банковского счета. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, петербуржец в течение года пользовался собственноручно обнаруженной системной ошибкой программного обеспечения банкомата. Мужчина совершал определенные манипуляции с купюроприемником и, используя банковские карточки других людей, похитил порядка 50 тысяч рублей, принадлежащих банку.

Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

Также мы сообщали, что бывший муниципальный депутат Петербурга получил условный срок за покушение на мошенничество.

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