Бывший муниципальный депутат Петербурга получил условный срок за покушение на мошенничество

Чиновник обманом обогатился на 45 млн рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшего муниципального депутата Александра Смехова к четырем годам лишения свободы условно. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Кроме срока суд удовлетворил гражданский иск на сумму свыше 45,7 млн рублей.

Следствие установило, что Смехов умышленно ввел в заблуждение ООО "Центр Делового Сотрудничества "Северная Столица" (ЦДС). Еще в мае 2014 года ЦДС приобрела земельный участок на улице Маршала Блюхера для заключения договора аренды и последующего выкупа под строительство многоквартирного дома. В марте 2017 года администрация Калининского района предложила изменить функциональную зону этого участка и пустить территорию под общественно-еловую застройку и объекты инженерной инфраструктуры, что привело бы к порушенным планам и убыткам для ЦДС. В апреле того же года главный специалист КГА посоветовала представителю компании обратиться к Смехову, депутату муниципального совета МО Купчино, который якобы знал решение подобной ситуации. Смехов убедил представителя ЦДС пройти экспертизу проектной документации, заключение которого якобы поможет получить разрешение на запланированное компанией строительство до конца мая. Для оплаты депутат потребовал 5 млн рублей, а также 40 млн рублей якобы для одного чиновника в федеральном органе властей. Этот человек, заверил Смехов, убережет ЦДС от претензий со стороны петербургских властей.

Похищенными деньгами депутат распорядился по собственному усмотрению. В июне 2017 года поправка к проекту об изменении функциональной зоны злополучного участка была отклонена, а действие разрешения на строительства для ЦДС прекращено.

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Фото: Piter.TV