В Петербурге завершили расследование дела о хищении 2 млн рублей у БДТ

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Северной столице завершили расследование о хищении 2 млн рублей в БДТР. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечаетс, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела ведется в отношении бывшего управляющего АО "БалтСтрой". Он обвиняется в мошенничестве. Следствие полагает, что он с 2011 по 2014 год заключил несколько государственных контрактов на реставрацию и реконструкцию БДТ. После управляющий АО "БалтСтрой" отдал заказчику заведомо ложную документацию.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года петербуржцы пытались пронести в суды города 5,5 тысяч запрещенных предметов.

Фото:Piter.TV