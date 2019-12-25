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В Петербурге завершили расследование дела о хищении 2 млн рублей у БДТ
Сегодня, 9:54
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге завершили расследование дела о хищении 2 млн рублей у БДТ

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Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Северной столице завершили расследование о хищении 2 млн рублей в БДТР. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечаетс, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела ведется в отношении бывшего управляющего АО "БалтСтрой". Он обвиняется в мошенничестве. Следствие полагает, что он с 2011 по 2014 год заключил несколько государственных контрактов на реставрацию и реконструкцию БДТ. После  управляющий АО "БалтСтрой" отдал заказчику заведомо ложную документацию.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года петербуржцы пытались пронести в суды города 5,5 тысяч запрещенных предметов.

Фото:Piter.TV

Теги: бдт, следственный комитет, хищения бдт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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