С начала года петербуржцы пытались пронести в суды города 5,5 тысяч запрещенных предметов

В здания судов запрещено проносить различные виды оружия и другие опасные предметы.

В Петербурге с начала года горожане пытались пронести в здания суда более 5,5 тысяч запрещенных предметов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ФССП.

Так, петербуржцы пытались пронести в зал суда 45 единиц огнестрельного оружия, 269 единиц газового и травматического, 164 боеприпаса и 38 электрошокеров. Также 4953 предметов числятся как "иные".

В ведомстве напомнили, что в здания судов запрещено проносить различные виды оружия.

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Фото:Piter.TV