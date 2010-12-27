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Петербуржцу грозят пять лет тюрьмы за сообщение о бомбе в Пулково
Сегодня, 12:55
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Alena_Zinovieva
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Петербуржцу грозят пять лет тюрьмы за сообщение о бомбе в Пулково

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Хулиган позвонил в службу "112" в июне этого года.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, сообщившего о бомбе в аэропорту Пулково. Звонок поступил в службу "112" в июне этого года. Хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время жителю Северной столицы предъявлено объявление по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенном из хулиганских побуждений в отношении объектов социально инфраструктуры". Пьяная выходка может стоить мужчине пяти лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено в суд Фрунзенского района.

Ранее мы писали, что на улице Седова петербуржец порезал товарища и искусал двух полицейских.

Фото: pixabay.com

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Теги: бомба в пулково , телефонный террорист , хулиганство
Категории: Лента новостей Новости СПб

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