На улице Седова петербуржец порезал товарища и искусал двух полицейских

Потерпевшие обратились в больницу.

В минувшие выходные на улице Седова произошла пьяная драка, переросшая в поножовщину. В результате пострадал 35-летний житель Беларуси. Его доставили в НИИ Джанелидзе с переломами ребер и колотым ранением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия приехали два сотрудника полиции. Они попытались задержать обвиняемого, однако тот начал сопротивляться. Неадекватный мужчина сильно искусал правоохранителей. Помимо прочего 31-летний мужчина обещал устроить проблемы по служебной линии и уволить полицейских из органов.

После случившегося покусанные стражи порядка пришли в больницу, где у них обнаружили сильные раны. Потерпевшие написали заявление в Следственный Комитет с просьбой привлечь мужчину к ответственности.

Экспертиза показала, что в крови подозреваемого содержалось не менее 5.7 промилле. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали женщину, ударившую ножом престарелого сожителя.

Фото: Piter.TV