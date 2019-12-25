Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в Петербурге осудят наркомана-иностранца за подкуп полицейского. Об этом сообщает городская прокуратура.

Как оказалось, 32-лентий иностранец был задержан 3 марта у дома № 18 на улице Передовиков. Полицейские нашли у него амфетамин. После этого молодой человек положил в папку оперуполномоченного на столе 20 тысяч рублей и попросил не привлекать его к уголовной ответственности.

В настоящий момент, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали о том, что на Финляндском вокзале задержали наркодилера.

Фото:Piter.TV