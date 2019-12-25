В Петербурге осудят компанию ночных налетчиков на продуктовые магазины

За три разбойных визита бандиты обогатились на полмиллиона рублей.

В Петербурге завершили расследование уголовного дела о серии грабежей и разбое на полмиллиона рублей, фигурантами дела стали четверо налетчиков на круглосуточные магазины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 3 июня материалы дела передали в суд.

Ранее полиция задержала компанию молодых уроженцев Закавказья в возрасте 22 и 23 лет, которые разбойничали в продуктовых магазинах в трех районах города. "Жертвами" бандитов стали магазины на Белградской улице, улице Зины Портновой и улице Хошимина. Каждый раз, подъезжая к магазинам в ночное время на тонированном автомобиле, злоумышленники в капюшонах и кепках обчищали кассы и скрывались с места. С собой разбойники уносили не только деньги, но и элитный алкоголь и сигареты. Продавцу из магазина в Выборгском районе особенно не повезло: злоумышленники ударили его бутылкой по голове и похитили его личные деньги. За три налета бандиты обогатились на полмиллиона рублей.

На данный момент трое обвиняемых находятся под стражей, четвертый – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала несовершеннолетнего жителя Ленобласти за кражу денег.

Фото: Piter.TV