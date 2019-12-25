Полиция задержала несовершеннолетнего жителя Ленобласти за кражу денег

Преступником оказался 15-летний житель поселка Бегуницы.

Во вторник, 2 июня, стало известно, что полиции удалось задержать подростка, подозреваемого в краже денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В полицию 33-летняя потерпевшая обратилась еще 25 мая. Она рассказала, что днем кто-то вошел через входную дверь в квартиру и похитил сто тысяч рублей. Сотрудники органов установили, что подозреваемый проходил мимо квартиры, заметил ключ в ботинке у двери и решил заглянуть в квартиру. Злоумышленник 15-ти лет похитил 98 700 рублей и портативную музыкальную колонку. Возбуждено уголовное дело по статье 158 (Кража).

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Фото: Piter.TV