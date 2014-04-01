В Петербурге осудят бизнесмена за махинации с данными Балтийской таможни и взятки

Предпринимателю грозит 12 лет лишения свободы.

Заключение по делу о покупке налоговых тайн и взятках сотрудникам Балтийской таможни, фигурантом которого стал бизнесмен из Ленинградской области, готово. Об этом рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Следствие полагает, что предприниматель вместе с подельником покупал информацию о декларировании товаров на Балтийской таможне, а затем передавал их нечестным участникам ВЭД. Вероятно, обвиняемый может отправиться в тюрьму на 12 лет, также ему грозит штраф в шестикратном размере от суммы взятки.

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Фото: Piter.TV