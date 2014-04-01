У главного редактора FinNews отобрали право заниматься журналистикой на два года

Журналиста осудили за вымогательство в крупном размере.

В среду, 31 марта, Василеостровский районный суд города огласил приговор главному редактору портала FinNews Владимиру Шевченко, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Согласно приговору, Шевченко не сможет заниматься интернет-журналистикой в области финансово-экономической деятельности два года и должен отправиться в исправительную колонию общего режима на три года. Учитывая, что до суда журналист пробыл под стражей, домашним арестом и в условиях запрета определённых действий три года, его избавили от фактического отбытия наказания и отпустили из зала суда.

В феврале 2018 года петербуржец стал фигурантом дела о вымогательстве. Следствие предполагало, что он в течение полугода публиковал негативную информацию о "Россельхозбанке" и требовал от представителей компании 50 тысяч рублей ежемесячно, чтобы материалы больше не выходили. Шевченко же оправдал свои действия тем, что договаривался о размещении платных публикаций на портале.

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Фото: Piter.TV