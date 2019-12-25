За продажу поддельных путевок в "Артек" женщину привлекли к уголовной ответственности

Подсудимая обманула 10 человек.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении петербурженки, которую признали виновной в крупном мошенничестве.

Суд установил, что не позднее 13 мая 2019 Анна Аршинова решила продать поддельные путевки в лагерь "Артек", расположенный в Ялте. За полтора месяца женщина похитила общую сумму в 300 тысяч рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Анна Аршинова уже была судима ранее. Подсудимая признала свою вину.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскали по 30 тыс. рублей в пользу каждого из 10 потерпевших.

Ранее глава Минпросвещения рассказал о возрождении сибирского "Артека".

Фото: artek.org