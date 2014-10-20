В Петербурге осудили за взятки бывшего инженера ПГУПС им. Александра I

Женщина обещала за определенную сумму ликвидировать их долги по дисциплинам.

В среду, 21 июля, в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что Куйбышевский районный суд признал виновной бывшего инженера отдела договорных форм обучения ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I".

Известно, что с 2016 по 2018 года сотрудник университета брал взятки за погашение академической задолженности по учебным дисциплинам. За это время она получила более миллиона рублей.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее мы писали, что интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья оценили в десятки тысяч евро.

Фото: ПГУПС Императора Александра I / Вконтакте