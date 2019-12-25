В Петербурге осудили виновника смертельного ДТП на Обводном канале

Лихач столкнулся с крупной фурой, два его пассажира погибли.

Ленинский районный суд Петербурга приговорил Икромджона Баходир угли Абдикулова, виновного в нарушении правил дорожного движения и смертельном ДТП. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В прошлом июле Абдикулов ехал на служебной "Шкоде" организации "ОПТТОРГ" с тремя пассажирами, у мужчины не было водительского удостоверения. На набережной Обводного канала водитель разогнался до 106 км/ч при ограничении в 60 км/ч и врезался в заднюю часть крупного полуприцепа контейнеровоза, который поворачивал на перекрестке со Стро-Петергофским проспектом. В результате сильного удара на месте скончался один из пассажиров легковушки, второго госпитализировали с тяжкими травмами, но не смогли спасти, третья получила тяжкий вред здоровью.

Суд отправил горе-водителя отправили в колонию общего режима на 4,5 года. Кроме того, автомобилист удовлетворил гражданский иск на 3,5 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV