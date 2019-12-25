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В Петербурге осудили грузинского стрелка из кафе
Сегодня, 16:19
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himif

В Петербурге осудили грузинского стрелка из кафе

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Мужчина отправится в колонию на четыре месяца.

Невский районный суд Петербурга приговорил уроженца Грузии Кенана Бахтияр оглы Гусейнова к четырем месяцам в колонии строгого режима. Об этом 18 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело вызывающего хулигана суд рассматривал в особом порядке. В прошлом году мужчина несколько раз беспричинно выстрелил в воздух из окна кафе "Узбегим". В ноябре стрелка поместили под арест, мужчина признал вину и раскаялся.

Ранее в Колпино два пьяных друга открыли стрельбу.

Фото: Piter.TV 

Теги: исправительная колония, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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