В Петербурге осудили участника банды, обманувшей чертову дюжину пенсионеров

Общая сумма похищенного составила 1,7 млн рублей.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении одного из участников преступной группы, которая обманывала пенсионеров. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что Владислав Савицкий не позднее 17 апреля 2020 года вступил в состав ОПГ. Участники банды звонили пенсионерам на домашние телефоны и, представляясь родственниками или знакомыми, сообщали, что нуждаются в дорогостоящем лечении и просили денег в долг.

Савицкий приезжал к потерпевшим для получения денег. Весь улов он отдавал организатору преступной группировки, получая свой процент.

Жертвами преступников стали 13 пожилых людей. Общая сумма похищенного превысила 1,7 млн рублей.

Савицкий заключил досудебное соглашение, поэтому его дело вынесли в отдельное производство. Суд признал мужчину виновным и назначил 2 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что суд заключил под стражу четверо полицейских, которые вымогали деньги у подростка.

Фото: Piter.TV