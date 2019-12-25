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Суд заключил под стражу четверо полицейских, которые вымогали деньги у подростка
Сегодня, 22:40
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Суд заключил под стражу четверо полицейских, которые вымогали деньги у подростка

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Подозреваемые вины не признают. Суд заключил их под стражу до 30 января 2022 года. 

В понедельник, 13 декабря, Василеостровский Петербурга заключил под стражу четверо полицейских, которые вымогали деньги у подростка. Владимира Иванова, Георгия Емельянова, Артема Краскова и Ивана Косолапова обвиняют в преступлениях по статьям "Похищение человека" и "Мошенничество". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

Согласно версии следствия, 23 октября полицейские у штраф-стоянки на Шкиперском протоке ВО увидели двух молодых людей, которые искали наркотики. Сотрудники, применив физическую силу, посадили подростков в Ладу "Ларгус" и нанесли каждому по 1 удару в лицо и 2 удара по телу. После этого правоохранители начали требовать 300 тыс. рублей за непривлечение к ответственности по статье "Незаконное потребление, хранение". В результате они получили 40 000 рублей и 700 долларов США.

Отмечается, что подозреваемые вины не признают. Суд заключил их под стражу до 30 января 2022 года. 

Ранее депутату КПРФ Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Подсудимый вновь заявил о своей невиновности.

Фото: Piter.tv
 

Теги: деньги, наркотики, полицейские
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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emavmes
Сегодня 22:56

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
emavmes
Сегодня 22:55

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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