Суд заключил под стражу четверо полицейских, которые вымогали деньги у подростка

Подозреваемые вины не признают. Суд заключил их под стражу до 30 января 2022 года.

В понедельник, 13 декабря, Василеостровский Петербурга заключил под стражу четверо полицейских, которые вымогали деньги у подростка. Владимира Иванова, Георгия Емельянова, Артема Краскова и Ивана Косолапова обвиняют в преступлениях по статьям "Похищение человека" и "Мошенничество". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно версии следствия, 23 октября полицейские у штраф-стоянки на Шкиперском протоке ВО увидели двух молодых людей, которые искали наркотики. Сотрудники, применив физическую силу, посадили подростков в Ладу "Ларгус" и нанесли каждому по 1 удару в лицо и 2 удара по телу. После этого правоохранители начали требовать 300 тыс. рублей за непривлечение к ответственности по статье "Незаконное потребление, хранение". В результате они получили 40 000 рублей и 700 долларов США.

Отмечается, что подозреваемые вины не признают. Суд заключил их под стражу до 30 января 2022 года.

Ранее депутату КПРФ Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте. Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Подсудимый вновь заявил о своей невиновности.

Фото: Piter.tv

