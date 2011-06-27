В Москве избрали меру пресечения депутату КПРФ Валерию Рашкину

Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Подсудимый вновь заявил о своей невиновности.

В понедельник, 13 декабря, Басманный суд огласил решение по делу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет РБК.

Рашкин не сможет выходить из дома в период с 23:00 до 07:00 без письменного разрешения следователя. Кроме того, ему запрещено общаться с лицами, являющимися свидетелями, а также с другими фигурантами уголовного дела. Рашкину нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, а также посещать охотничьи угодья.

Подсудимый после судебного решения вновь заявил о своей невиновности. Он считает, что разрешение на охоту было у приглашающей стороны и он ни в чем не виновен. Напомним, что изначально он и вовсе отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел труп животного.

Ранее мы сообщили, что жертвами взрыва в Серпуховском монастыре могли стать больше 100 человек.

Фото: ВКонтакте / Валерий Рашкин