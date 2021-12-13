Очевидец рассказал, как произошел взрыв с Серпуховском монастыре

По его мнению, заклинившая дверь спасла несколько человек. Кроме того, не все на момент взрыва зашли внутрь. Так могло бы быть гораздо больше травм, ожогов и контузий. Очевидец заверил, что одному из пострадавших при взрыве оторвало ногу.

Взрыв на территории Серпуховского монастыря стал одной из главных тем дня. Местный житель предположил, что в результате взрыва могло быть ещё больше пострадавших. Об этом очевидец сказал журналистам RT.

Мужчина живет напротив гимназии, где произошло ЧП. По его мнению, заклинившая дверь спасла несколько человек. Кроме того, не все на момент взрыва зашли внутрь. Так могло бы быть гораздо больше травм, ожогов и контузий. Очевидец заверил, что одному из пострадавших при взрыве оторвало ногу. Местные жители утверждали, что скорая и полиция приехали быстро. Сейчас вокруг монастыря стоят автомобили Следственного комитета РФ. На территорию не пускают посторонних.

Известно, что взрыв организовал выпускник православной гимназии. Он пришел в учреждение с взрывчаткой, где попытался совершить самоубийство. Парень получил множественные ранения. Именно ему оторвало ногу при взрыве. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

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Видео: Telegram/SHOT, 112