В Петербурге осудили 10 подростков-националистов за нападения на мигрантов

Суд назначил участникам группировки наказание от 1 года лишения свободы условно до 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В Петербурге вынесен приговор в отношении 10 человек, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренные ч.2 ст. 213, п.п. "е,з" ч.2 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ст. 116 УК РФ (хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, побои). Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета России по Петербургу в пятницу, 21 мая. Отмечается, что 9 человек из 10 на момент преступлений были несовершеннолетними.

В 2019 году злоумышленники в разных районах города избивали и похищали личные вещи у выходцев из стран Азии. К тому же, в отношении них преступники применяли оружия, газовые баллончики и ножи. Известно, что правонарушителями было совершенно девять преступлений.

Также "во время обысков были изъяты экстремистская атрибутика, литература, а также предметы представляющие интерес для следствия". Суд Петербурга назначил участникам группировки наказание от 1 года лишения свободы условно до 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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Фото: Piter.tv