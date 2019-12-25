В Петербурге осудили мужчину, который влез залез в квартиру к бывшей подруге

Инцидент произошел 8 июня 2019 года.

Во вторник, 15 декабря, Приморский суд Петербурга огласил приговор Артему Б., которого обвиняли в угрозах убийством, нарушении неприкосновенности жилища и краже.

В июне 2019 года Б. влез в квартиру на 22-м этаже дома 36 по Парашютной улице, используя страховочное оборудование. В квартире проживала его бывшая сожительница и их общий ребенок. Женщина пыталась выставить непрошенного гостя за дверь, тогда он начал угрожать убийством, не менее 7 раз ударил женщину кулаком, схватил ладонями за шею и начал душить. Примерно так же поступил с ребенком.После этого Б. взял с тумбочки 20 тысяч рублей и покинул квартиру.

Обвиняемый признал вину частично. Б. заявил, что подозревал сожительницу в употреблении наркотиков, учитывая ее раннюю судимость по 228-й статье УК РФ. Ребенок изначально был с отцом, затем его передали матери. Женщина запрещала Б. видеться с сыном.

Б. признался лишь в том, что залез в квартиру. В избиении, угрозах и краже вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее мы писали, что еще одно ДТП с трамваем в Петербурге произошло Академика Лебедева.

Фото: Piter.TV