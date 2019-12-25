В Петербурге осудили мигранта, склонявшего двух земляков к участию в террористической деятельности

Мужчина предлагал гражданам Таджикистана поехать в Сирийскую Арабскую Республику.

В Петербурге огласили приговор выходцу из Средней Азии Исфандиёру Акрамову, причастному к содействию террористической деятельности. Подробности сообщили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Деятельность 33-летнего мигранта пресекли сотрудники полиции и УФСБ по Петербургу. Как выяснилось, мужчина склонял двух граждан Таджикистана к поездке в Сирийскую Арабскую Республику. Злоумышленник предлагал землякам участвовать в боевых действиях на стороне террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории Российской Федерации.

Выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда приговорила мужчину к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мы писали, что открывший стрельбу на Кантемировском мосту автомобилист стал фигурантом двух уголовных дел.

Фото: Piter.TV