В Петербурге осудили группу неонацистов за нападение на представителей другой идеологии

Организатор уже отбыл свой срок в колонии.

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор представителей неонацизма, которые в 2018-м году напали на членов молодежной субкультуры "Антифашисты". Дело слушалось в закрытом режиме, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Андрей Клещин и его 6 соучастников пришли в сентябре 2018-го года в клуб "Цоколь", где напали на представителей других политических взглядов. Хулиганы оскорбляли посетителей, бросали камни, стеклянные бутылки, распылили перцовый газ и показывали аэрозольный пистолет "Пионер".

Суд зарегистрировал дело еще в июле 2019-го года. Организатор получил 2 года и 3 месяца в исправительной колонии общего режима. Его освободили по отбытию. Пяти сообщникам — 1,5 года условно и испытательным сроком 1 год, одному сообщнику — 1 год условно с испытательным сроком год.

Ранее Борис Вишневский попросил прокурора разобраться с осквернением памятника в Пушкине. По информации депутата, оскорбительная надпись была оставлена одним из участников неформального объединения национал-социалистического толка.

Фото: Piter.TV