Вишневский просит прокурора разобраться с осквернением памятника в Пушкине

Депутат считает, что организация, которая имеет отношение к осквернению памятника, может заниматься экстремизмом.

Борис Вишневский просит принять меры по факту осквернения памятника "Формула скорби" в Пушкине. По информации депутата, оскорбительная надпись была оставлена одним из участников неформального объединения национал-социалистического толка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вишневский обратил внимание на то, что в социальных сетях эта организация открыто ведет набор сторонников. По его мнению, налицо нарушение Конституции и законодательства. При этом внимания со стороны правоохранительных органов нет, считает депутат.

И - никакого внимания правоохранительных органов. Тех самых, которые обожают искать "экстремизм" у оппозиционеров, выдавая за него критику власти. А тут - самый настоящий экстремизм, без примесей. Но на него смотрят широко закрытыми глазами. написал народный избранник.

В связи с этим Борис Вишневский направил письмо прокурору с требованием провести проверку и принять меры.

Напомним, надпись оскорбительного характера на памятнике на Дворцовой улице обнаружили 4 апреля. Подозреваемым оказался 16-летний студент. Памятник "Формула скорби" был установлен в память о евреях Пушкина, которые погибли во время геноцида.

Фото: Википедия / Lilotel