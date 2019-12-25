В Пушкине на памятник "Формула скорби" неизвестные нанесли оскорбительную надпись

Злоумышленников разыскивает полиция.

Полиция разыскивает злоумышленника, оставившего оскорбительную надпись на памятнике в городе Пушкин. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На Дворцовой улице на памятнике "Формула скорби" была обнаружена надпись оскорбительного характера в отношении евреев, нанесенная белой краской размером 1х1 м.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пушкинского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Полиция устанавливает лиц, причастных к данному преступлению.

В конце марта граффитист хотел разрисовать вагоны на станции "Кушелевка", но его задержали.

Фото: Piter.tv