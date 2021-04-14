Студент колледжа подозревается в осквернении памятника в Пушкине

Полиция нашла подозреваемого в осквернении памятника "Формула скорби" в Пушкине. Им оказался 16-летний студент колледжа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
По версии следствия, молодой человек целенаправленно купил баллончик с краской, чтобы потом совершить преступление. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении
Надпись оскорбительного характера на памятнике на Дворцовой улице обнаружили 4 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".
Памятник "Формула скорби" был установлен в 1991 году в Пушкине в память о евреях города, которые были расстреляны во время геноцида.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: citywalls.ru
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