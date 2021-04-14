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Студент колледжа подозревается в осквернении памятника в Пушкине

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Камеры засняли, как молодой человек покупает белую краску.

Полиция нашла подозреваемого в осквернении памятника "Формула скорби" в Пушкине. Им оказался 16-летний студент колледжа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По версии следствия, молодой человек целенаправленно купил баллончик с краской, чтобы потом совершить преступление. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

Надпись оскорбительного характера на памятнике на Дворцовой улице обнаружили 4 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Памятник "Формула скорби" был установлен в 1991 году в Пушкине в память о евреях города, которые были расстреляны во время геноцида. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Фото: citywalls.ru

Теги: вандализм, памятник формула скорби
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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