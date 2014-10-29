Петербургский суд вынес приговор по делу врача по коммунальной гигиене Госстройнадзора

В Петербурге суд огласил приговор по делу о попытке мошенничества и получении взятки. Фигурантка – сотрудница Госстройнадзора, подчиненного Минобороны.

Ленинский районный суд вынес приговор по делу о коррупции в отношении Ольги Кумировой, врача по коммунальной гигиене из Госстройнадзора Санкт-Петербурга, официально подчиненного Министерству обороны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, Кумирова была членом организованной группы, состоявшей из, как минимум, 12 человек. Эта группа получала взятки от компаний, участвующих в государственных контрактах на строительство военных объектов Западного военного округа. Ее функции в Госстройнадзоре включали проверку соответствия строительных объектов требованиям проектной документации. Кумирова подписывала акты и заключения о результатах проверок, утверждая соответствие объектов строительства проектной документации.

Эти проверки касались не только Санкт-Петербург, но и ряда других регионов, таких как Республика Карелия, Новгородская, Ленинградская, Псковская и Вологодская области.

Следователи предъявили Кумировой обвинения по статьям "Покушение на мошенничество" и "Получение взятки организованной группой".

Кумирова признала свою вину и была приговорена к условному наказанию в виде семи лет лишения свободы (с испытательным сроком в пять лет) и запретом занимать должности в государственной службе, связанные с организационно-управленческими и административно-хозяйственными функциями, на протяжении семи лет.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят мать и дочь, обвиняемых в 23 эпизодах мошенничества с ущербом около 2,4 млн рулей.

Фото: Piter.TV

