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В Москве осудят мать и дочь, обвиняемых в 23 эпизодах мошенничества с ущербом около 2,4 млн рулей

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Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи правоохранительных органов на Московском метрополитене завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении матери и дочери, которые подозреваются в мошенничестве. По версии обвинения, фигурантки занимались тем, что похищали денежные средства жертв под предлогом оказания помощи в получении кредитов.  Злоумышленницы размещали в сети Интернет объявления о возможности быстрого оформления займов. Далее они встречались со своими клиентами на станциях столичной подземки, представляясь кредитными брокерами. После подписания поддельных договоров от лица несуществующей фирмы  и получения аванса женщины исчезали. Далее они распоряжались деньгами по собственному усмотрению.

В ходе расследования была установлена причастность фигуранток к 23 эпизодам мошенничества, а общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим в результате их афер, составил около 2,4 млн рублей.

пресс-служба МВД РФ

В настоящее время дело, возбуждённое по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК отправлено для изучения по существу в Останкинский районный суд. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Тюмени полицейскими задержана подозреваемая в краже 25 детских конструкторов.

Фото и видео: Telegram / МВД Медиа

Теги: метро, москва, мошенничество, хищение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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