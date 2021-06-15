В Тюмени полицейскими задержана подозреваемая в краже 25 детских конструкторов

В МВД рассказали, что преступница причинила ущерб магазину на сумму в 130 тысяч рублей.

На территории российского города Тюмень правоохранительные органы задержали ранее судимую безработную местную жительницу, которая подозревается в краже 25 конструкторов из магазина детских товаров. Об этом сообщили представители полиции по региону. Известно, что злоумышленница смогла вынести такое количество товаров за четыре похода в пострадавшую торговую точку. Женщина объяснила, что она срывала с коробок антикражные устройства, а затем складывала конструктор в сумку. После этого местная жительница проследовала мимо кассового аппарата и направилась к выходу. Далее игрушки продавались. В общей сложности преступница смогла получить на руки около 30 тысяч рублей. При этом ущерб для собственника магазина составил порядка 130 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания ОП № 2 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации пресс-служба МВД по региону

В настоящее время фигурантке расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа