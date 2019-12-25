В Петербурге количество свободных коек в ковид-стационарах достигло 45,5%

Стационары начинают постепенно возвращать к плановой работе.

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге отметили снижение количества пациентов, которые проходят лечение в стационарах и на дому. Всего в городе свободны 45,5% инфекционных коек.

Для больных коронавирусом и пневмонией развернуты 10650 коек. Если неделей ранее за медицинской помощью обратились 1316 человек, то в воскресенье, 14 февраля, их число составило 473 человека, то есть почти в три раза меньше. За сутки госпитализировали 350 человек, это на 8,8% меньше, чем неделей ранее.

В Смольном разработали график возвращения перепрофилированных стационаров к плановой работе.

Фото: Piter.TV