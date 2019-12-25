  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге количество свободных коек в ковид-стационарах достигло 45,5%
Сегодня, 9:02
142
nadezhda_sib

В Петербурге количество свободных коек в ковид-стационарах достигло 45,5%

0 0

Стационары начинают постепенно возвращать к плановой работе.

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге отметили снижение количества пациентов, которые проходят лечение в стационарах и на дому. Всего в городе свободны 45,5% инфекционных коек.

Для больных коронавирусом и пневмонией развернуты 10650 коек. Если неделей ранее за медицинской помощью обратились 1316 человек, то в воскресенье, 14 февраля, их число составило 473 человека, то есть почти в три раза меньше. За сутки госпитализировали 350 человек, это на 8,8% меньше, чем неделей ранее. 

В Смольном разработали график возвращения перепрофилированных стационаров к плановой работе. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, койки, коронавирус, стационар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии