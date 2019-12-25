Комтранс пообещал не повышать стоимость за автостоянку в Петербурге

Плата за пользование городскими и перехватывающими автостоянками в Петербурге не изменится. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Об этом в комитете рассказали после того, как появилась информация о повышении цен. Документ был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.
На данный момент действует распоряжение Комитета от 30.11.2021 № 393-р.
Комитет на постоянной основе разрабатывает нормативные правовые акты. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, размещённых на сайте Комитета по транспорту, не влечет обязанности их принятия.
говорится в сообщении.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что платная парковка появится в Калининском и Выборгском районах Петербурга.
Фото: Piter.tv
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