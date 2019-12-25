Комтранс пообещал не повышать стоимость за автостоянку в Петербурге

Новость о возможном повышении стоимости появилась на прошлой неделе.

Плата за пользование городскими и перехватывающими автостоянками в Петербурге не изменится. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Об этом в комитете рассказали после того, как появилась информация о повышении цен. Документ был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

На данный момент действует распоряжение Комитета от 30.11.2021 № 393-р.

Комитет на постоянной основе разрабатывает нормативные правовые акты. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, размещённых на сайте Комитета по транспорту, не влечет обязанности их принятия. говорится в сообщении.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что платная парковка появится в Калининском и Выборгском районах Петербурга.

Фото: Piter.tv