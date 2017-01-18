Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге чиновники будут отслеживать передвижения таксистов
Вчера, 16:50
0
lesjasap
712

В Петербурге чиновники будут отслеживать передвижения таксистов

0
 
 

Комитет по транспорту заставит таксистов получать разрешения на перевозку.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, сервис “Яндекс. Такси” и городской Информационно-аналитический центр подписали соглашение о взаимосторудничестве в сфере частных перевозок пассажира и багажа. Теперь за передвижением легковых такси будут следитель власти Петербурга. 
 
В режиме реального времени сведения о передвижении машины будет фиксироваться в специальной программе. К такой системе будут подключать все автомобили, зарегистрированные в реестре перевозчиков. Выданные разрешения на данную деятельность будут систематически проверять.
 
В случае, если у такси отсутствует соответствующее разрешение от властей города, то “Яндекс. Такси” закроет владельцу машину доступ к своему сервису. 
 
В настоящее время такое сотрудничество в рекомендательном порядке предлагается подписать и другим службам такси в Петербурге.
 
А птеербургские депутаты сегодня одобрили законопроект относительно наказания за парковку автомобилей на газонах города и спортивных площадках.  
Теги: перевозки , разрешение , соглашение , сотрудничество , такси , яндекс такси
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5