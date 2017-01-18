В Петербурге чиновники будут отслеживать передвижения таксистов

Комитет по транспорту заставит таксистов получать разрешения на перевозку.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, сервис “Яндекс. Такси” и городской Информационно-аналитический центр подписали соглашение о взаимосторудничестве в сфере частных перевозок пассажира и багажа. Теперь за передвижением легковых такси будут следитель власти Петербурга.

В режиме реального времени сведения о передвижении машины будет фиксироваться в специальной программе. К такой системе будут подключать все автомобили, зарегистрированные в реестре перевозчиков. Выданные разрешения на данную деятельность будут систематически проверять.

В случае, если у такси отсутствует соответствующее разрешение от властей города, то “Яндекс. Такси” закроет владельцу машину доступ к своему сервису.

В настоящее время такое сотрудничество в рекомендательном порядке предлагается подписать и другим службам такси в Петербурге.