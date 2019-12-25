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В Петербурге осталось 8% свободных коек для ковидных пациентов
Сегодня, 21:19
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В Петербурге осталось 8% свободных коек для ковидных пациентов

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Губернатор дал поручение по проработке вопроса о разворачивании дополнительных мощностей.

Во вторник, 8 июня, в петербургских больницах заметили, что коронавирусные койки кончаются. Всего 8% свободных мест осталось для пациентов с новой инфекцией, передает "Фонтанка".

Накануне губернатор Петербурга поручил сотрудникам комитета по здравоохранению проработать возможность разворачивания дополнительных мощностей. 

На данный момент в городе работают 133 стационарных и выездных пункта вакцинации, в скором времени число увеличится за счет открытия пунктов в садоводствах. 

В Смольном приняли решение перестать публиковать информацию о заполняемости больниц накануне ПМЭФ. 

Ранее мы писали, что в каких учреждениях перепрофилируют койки для коронавирусных больных.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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