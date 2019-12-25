В Петербурге осталось 8% свободных коек для ковидных пациентов

Губернатор дал поручение по проработке вопроса о разворачивании дополнительных мощностей.

Во вторник, 8 июня, в петербургских больницах заметили, что коронавирусные койки кончаются. Всего 8% свободных мест осталось для пациентов с новой инфекцией, передает "Фонтанка".

Накануне губернатор Петербурга поручил сотрудникам комитета по здравоохранению проработать возможность разворачивания дополнительных мощностей.

На данный момент в городе работают 133 стационарных и выездных пункта вакцинации, в скором времени число увеличится за счет открытия пунктов в садоводствах.

В Смольном приняли решение перестать публиковать информацию о заполняемости больниц накануне ПМЭФ.

Ранее мы писали, что в каких учреждениях перепрофилируют койки для коронавирусных больных.

Фото: Piter.tv