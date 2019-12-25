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В Смольном рассказали, в каких учреждениях перепрофилируют койки для коронавирусных больных
Сегодня, 17:49
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В Смольном рассказали, в каких учреждениях перепрофилируют койки для коронавирусных больных

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Неинфекционные койки подготовят и для болельщиков.

В Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Решение было принято в преддверии Чемпионата Европы по футболу. На прошлой неделе в "Ленэкспо" дополнительно развернули 705 коек. С конца недели пациентов начнут принимать еще 295. Мощность во временном госпитале в пансионате "Заря" увеличат о 660 мест. Кроме того, к работе инфекционного стационара вернется основная площадка Госпиталя для ветеранов войн. 

В период Евро-2020 будут подготовлены 6,5 тысяч коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате "Балтиец". На стадионе "Газпром Арена", на базах команд, в предматчевых гостиницах, тренировочных площадках и фан-зонах будут дежурить медики. 

Фото: Piter.TV

Теги: койки, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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