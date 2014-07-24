Петербург испытывает дефицит участков под строительство жилья

В городе осталось 469 гектаров земли.

В настоящий момент на петербургском рынке земли в открытом доступе продается 36 проектов под строительство жилой недвижимости, площадь которых составляет 469 га. На участках можно возвести 4,6 млн квадратных метров жилья. Данные привели аналитики компании "Rusland SP". Специалисты не брали во внимание земельные участки площадью менее 3 тысяч "квадратов" и расположенные в некорректных зонах.

По словам аналитиков, среди анализируемых участков лишь два проекта имеют разрешение на строительство. Частичный пакет документов есть у 19 проектов, еще у 15 проектов документы вовсе не подготовлены.

В пределах КАД реализуется 18 проектов, общая площадь которых составляет 128,8 га. Еще 10 участков площадью 117,5 га представлены во Всеволожском районе. Лидерами по предложениям являются Выборгский и Московский районы, где представлено по три проекта. В Василеостровском, Красногвардейском, Невском и Центральном районах реализуется по два проекта. На Адмиралтейский, Калининский, Приморский и Фрунзенский районы приходится по одному проекту.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали чаще покупать недвижимость в Ленобласти.

Фото: Piter.tv