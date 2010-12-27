В Петербурге остались недовольны "реставрацией" Дома Циммермана

Город расторгнул контракт с подрядчиком еще в конце ноября.

В Петербурге заканчивается капитальный ремонт объекта культурного наследия, известного как Дом Циммермана. Здание располагается в Петроградском районе города. По данным "АБН", реставрация устраивает не всех жителей города. Некоторые местные жители сочли, что службы только "изуродовали дом.

Сейчас с фасада архитектурного памятника снимают строительные леса. Дом восстанавливался не один год. Сумма контракта составила 28 миллионов рублей. В Фонде капитального ремонта заявили, что расторгли контракт с подрядчиком 20 ноября в одностороннем порядке. Чиновники заметили, что реставрационные работы компания выполнила лишь на 40 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге фасады восстанавливают по новым технологиям.

Фото: Piter.tv

