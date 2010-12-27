В Петербурге фасады восстанавливают по новым технологиям

В городе на Неве восстановили внешний облик трех домов.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что в Петербурге фасады восстановят по новым технологиям. Об этом сообщает прес-служба Жилищного комитета.

Известно. что в текущем году ведомство отреставрировало три дома в Центральном районе. Новый облик приобрел Дом Ленсовета, расположенный на набережной реки Карповки, доходный дом Агафонова и дом Циммермана на Каменноостровском проспекте.

Отмечается, что из-за срыва сроков к ответственности привлечен подрядчик - компания "Строительная культура".

Ранее мы сообщали о том, что ценные экспонаты Петергофа готовят к отправлению в Германию на выставку.

Фото:Piter.TV