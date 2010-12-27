В Петербурге в Сестрорецкий разлив выпустили крупных толстолобиков 

Экологическая ситуация данного водного объекта нуждается в оздоровлении и экобезопасности.

В минувший понедельник, 11 ноября, специалисты выпустили в Сестрорецкий разлив крупных толстолобиков. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Таким образом эксперты планируют наладить экологическую обстановку Сестрорецкого разлива. а волю отпустили гибридов белого и пестрого толстолобика. Предполагается, что это благоприятно скажется на качестве вод.

Кроме того, экологи будут наблюдать за ростом, питанием и физиологическим состоянием рыб.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморье задержали контрабандистов с сотнями медвежьих лап.

Фото:Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга