  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в Сестрорецкий разлив выпустили крупных толстолобиков 
Сегодня, 9:37
100
IRINA_CHALKINA

В Петербурге в Сестрорецкий разлив выпустили крупных толстолобиков 

0 0

Экологическая ситуация данного водного объекта нуждается в оздоровлении и экобезопасности.

В минувший понедельник, 11 ноября, специалисты выпустили в Сестрорецкий разлив крупных толстолобиков. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Таким образом эксперты планируют наладить экологическую обстановку Сестрорецкого разлива. а волю отпустили гибридов белого и пестрого толстолобика. Предполагается, что это благоприятно скажется на качестве вод.

Кроме того, экологи будут наблюдать за ростом, питанием и физиологическим состоянием рыб.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморье задержали контрабандистов с сотнями медвежьих лап.

Фото:Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии