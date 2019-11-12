В Приморье задержали контрабандистов с сотнями медвежьих лап

В Приморье пограничники задержали контрабандистов с сотнями медвежьих лап.
Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу дериватов диких животных. Задержаны два гражданина Российской Федерации и два иностранца.
Пограничная служба ФСБ России
Преступники намеревались вывезти 240 медвежьих лап, две лапы амурского тигра и два бивня мамонта. По данному факту ведется проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.
Видео: Пограничная служба ФСБ РФ по Приморскому краю
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Фото: pixabay.com
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