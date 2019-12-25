Роспотребнадзор: в Петербурге основной причиной заражения коронавирусом стало отсутствие масок

Еще от 65% до 88% больных посещали ТЦ в пределах инкубационного периода.

Около 80% жителей Петербурга, заразившихся коронавирусом в период осеннего подъема заболеваемости, признались, что не использовали маски. Об этом в ходе II международного муниципального форума БРИКС в онлайн-режиме рассказала заместитель руководителя городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

При сборе анамнеза выяснилось, что масками не пользовались 80% заболевших, 70% не использовали СИЗ в общественном транспорте. Еще от 65% до 88% больных посещали ТЦ в пределах инкубационного периода.

Как отметила Ирина Катаева, к концу октября петербуржцы стали более ответственно относиться к ношению маски.

Петербургский завод в начале 2021 года начнет производить вакцину от COVID-19.

Фото: Piter.TV