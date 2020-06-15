На "Площади Александра Невского" ловили безмасочников

Рейд прошел не только в вестибюле и на платформе, но и в вагоне.

По итогам рейда на станции метро "Площадь Александра Невского" на безмасочников оформили 4 протокола об административном правонарушении. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В проверке участвовали сотрудники ведомства и петербургского метрополитена. Они следили за тем, как горожане соблюдают масочный режим в вестибюле, на платформе и в вагонах метро.

С теми, кто не хотел надевать маску, проводили профилактическую беседу. В отношении ярых безмасочников, которые отказались использовать СИЗ, составили акты по факту нарушений.

Штраф за отсутствие маски составляет 4 тыс. рублей, за повторное нарушение — 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, как нерабочие дни повлияли на пассажиропоток в Петербурге.

Видео: комитет по транспорту Петербурга