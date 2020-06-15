На "Площади Александра Невского" ловили безмасочников

По итогам рейда на станции метро "Площадь Александра Невского" на безмасочников оформили 4 протокола об административном правонарушении. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
В проверке участвовали сотрудники ведомства и петербургского метрополитена. Они следили за тем, как горожане соблюдают масочный режим в вестибюле, на платформе и в вагонах метро.
С теми, кто не хотел надевать маску, проводили профилактическую беседу. В отношении ярых безмасочников, которые отказались использовать СИЗ, составили акты по факту нарушений.
Штраф за отсутствие маски составляет 4 тыс. рублей, за повторное нарушение — 5 тыс. рублей.
Ранее стало известно, как нерабочие дни повлияли на пассажиропоток в Петербурге.
Видео: комитет по транспорту Петербурга
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