В Петербурге оштрафовали лидера "Партии мертвых"

Суд назначил наказание Максиму Евстропову в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В понедельник, 10 февраля, Невский районный суд оштрафовали лидера "Партии мертвых". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что вдохновитель арт-проекта "Партия мертвых" Максим Евстропов был задержан на митинге против повышения тарифов, который состоялся в Петербурге 8 декабря прошлого года. Отмечается, что молодой человек пикетировал с плакатом с надписями "Губернатора под землю" и "Чиновникам бесплатные катафалки".

Известно, что по итогу митинга в автозаке оказались сразу трое активистов "Партии мертвых" Дарья Логинова, Максим Евстропов, Мария Воногова.

Суд назначил наказание Максиму Евстропову в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный запустил "инициативную приватизацию" недвижимости для малого и среднего бизнеса.

Фото:Помощь задержанным СПб/Telegram