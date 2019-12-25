Смольный запустил "инициативную приватизацию" недвижимости для малого и среднего бизнеса

В списке зданий для "инициативной приватизации" значатся только те, что не приносят в городской бюджет большого дохода.

Петербургский комитет имущественных отношений (КИО) начал "инициативную приватизацию" для представителей малого и среднего бизнеса, арендующих городские объекты нежилого фонда. Об этом сообщается в пресс-службе КИО.

Программа коснется объектов, сроки договоров аренды которых уже истекли и находятся в режиме неопределенного срока. Перечень помещений и зданий сформируется посредством постоянного мониторинга, а также действующей ставкой арендной платы по договору. Для включения объекта в перечень такая ставка должна быть не больше 2000 рублей за квадратный метр в год, а со следующего года этот показатель повысится на тысячу рублей.

В списке зданий и помещений не будет объектов культурного наследия, а также объекты из Фонда социально значимых. В списке зданий для "инициативной приватизации" значатся только те, что не приносят в городской бюджет большого дохода: Петербургу удобнее получать с таких зданий налоговые отчисления после продажи. Выкупная цена определится оценщиком и будет рыночной, неподходящие цены предприниматель сможет оспорить в суде, не теряя права на приватизацию.

Ранее в КИО определились с оценщиком рыночной стоимости петербургского имущества.

Фото: Piter.TV