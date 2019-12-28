  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
КИО определились с оценщиком рыночной стоимости петербургского имущества
Сегодня, 11:52
96
himif

КИО определились с оценщиком рыночной стоимости петербургского имущества

0 0

Победителем конкурса стало СПб ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости".

Петербургский комитет имущественных отношений (КИО) завершил открытый конкурс на заключение госконтракта на проведение оценки рыночной стоимости имущества из собственности города. Об этом сообщила пресс-служба КИО 3 февраля.

Победителем признали СПб ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУП ГУИОН), с предприятием заключат госконтракт. В текущем году ГУП ГУИОН оценит рыночную стоимость  объектов нежилого фонда, которые, в том числе, выкупаются представителями малого и среднего бизнеса. Работы будут вестись по письменным заявкам КИО, а результаты представлять собой отчеты..

Ранее власти Петербурга сообщили о росте промышленного производства в 2019 году на 4,8%.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет имущественных отношений, оценщик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии