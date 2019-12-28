КИО определились с оценщиком рыночной стоимости петербургского имущества

Победителем конкурса стало СПб ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости".

Петербургский комитет имущественных отношений (КИО) завершил открытый конкурс на заключение госконтракта на проведение оценки рыночной стоимости имущества из собственности города. Об этом сообщила пресс-служба КИО 3 февраля.

Победителем признали СПб ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУП ГУИОН), с предприятием заключат госконтракт. В текущем году ГУП ГУИОН оценит рыночную стоимость объектов нежилого фонда, которые, в том числе, выкупаются представителями малого и среднего бизнеса. Работы будут вестись по письменным заявкам КИО, а результаты представлять собой отчеты..

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Фото: Piter.TV